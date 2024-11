Eindelijk wereldkampioen? Thierry Neuville staat voor beslissende week: "Het wordt uitdagend"

Al 5 keer greep hij er net naast, maar in de Rally van Japan moet het wel eindelijk prijs zijn voor Thierry Neuville. Kan onze landgenoot zijn eerste wereldtitel rally veroveren? "Dat is het grote doel."

In 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 moest Thierry Neuville al 5 keer vrede nemen met de titel van vicewereldkampioen. Dit weekend wil hij maar al te graag "vice" schrappen.

"Het is het grote doel om de wereldtitel binnen te halen en het team ook te helpen in de strijd om de constructeurstitel", stelt Neuville. "We hebben al goed werk verricht dit seizoen, maar we moeten elke kans grijpen."

Met een voorsprong van 25 punten op ploegmaat Ott Tänak ziet het er alvast veelbelovend uit voor Neuville. Een 6e plek op zaterdag en uitrijden op zondag zouden volstaan voor de wereldtitel.

Toch ziet de Luikenaar nog mogelijke valkuilen in Japan. "Het weer en de wegen maken het grootste verschil", vertelt hij. "Ze zijn heel vuil bij koud weer en de gevallen bladeren maken het moeilijk om grip te vinden."

"Er zijn ook enkele nieuwe etappes, dus het wordt een uitdagend weekend", besloot hij.