Titelfinale in handbal wordt Limburgs onderonsje tussen Bocholt en Hubo

Na Bocholt heeft ook Hubo zich geplaatst voor de finale van de play-offs in het handbal. Hubo speelde zaterdag gelijk in Bocholt in een generale repetitie voor de titelfinale, terwijl concurrent en uittredend kampioen Wezet onderuit ging op het veld van Pelt. Bocholt won eerder dit seizoen al de BENE League en de Belgische beker en kan zijn triple volmaken in te titelfinale.