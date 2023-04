Einde van een generatie: ook aanvoerder Tom Robyns zet stap terug als handbalinternational

"Als ze me nodig hebben, ben ik beschikbaar"

Tom Robyns is de zoveelste van zijn generatie die afscheid neemt. Eerder lieten Arber Qerimi, Yves Vancosen, Serge Spooren en vooral doelman Jef Lettens weten dat ze het (even) niet meer kunnen opbrengen om nog te investeren in de nationale ploeg.

Robyns stopt met dubbele gevoelens: "Uiteraard was ik graag nog even doorgegaan, maar mijn lichaam zegt stop."



"De nationale ploeg is een heel mooi deel van mijn leven geweest. Eentje met ups en downs. We hebben mooie overwinningen geboekt, maar ook nederlagen geslikt."

"Ikzelf heb met veel plezier voor het land gespeeld", stelt Robyns, die de deur nog op een kier houdt.



"Als ze me nodig hebben, ben ik beschikbaar. Voor 1 of 2, maar geen 6 of 7 weken meer per jaar."

Robyns is prof bij de Franse tweedeklasser Saran.