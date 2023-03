Waarom handbalinterland België-Griekenland zo cruciaal is voor de Red Wolves

Zes weken na hun allereerste WK komen de nationale handbalmannen weer in actie. In de EK-voorronde staan ze voor een belangrijke dubbel tegen Griekenland. Een nieuwe nederlaag zou het einde kunnen inluiden van de oudere, maar nog steeds hongerige wolven bij de nationale handbalploeg.

We spoelen terug naar het WK begin dit jaar. Het toernooi was lang een verre droom die in januari werkelijkheid werd voor de Belgische ploeg. De Red Wolves mochten aan de bak op de grootste bühne, in het handbalgekke Zweden, in een bomvolle arena met meer dan 12.000 toeschouwers. Na een logische nederlaag tegen de latere wereldkampioen Denemarken volgde een allereerste zege op een toptoernooi. Tunesië ging met 31-29 voor de bijl. Daarna lieten de Wolves een eerste steek vallen. Tegen Bahrein (28-30) gaven ze het weg. Tegen Egypte (28-33) en Kroatië (26-34) schoten de Belgen dan weer te laat wakker, maar vooral de slotmatch tegen de Verenigde Staten heeft littekens achtergelaten. Ze stapten als favoriet het terrein op, 60 minuten later dropen ze af als verliezer (22-24).

Geen EK? Geen ervaring meer?

Bij Jef Lettens (32) zat het diep. Net zoals Thibaut Courtois na het EK voetbal in 2016 trok hij fel van leer. "Een gemiste kans en een gemist toernooi", sprak de Belgische topdoelman. "We hebben 1 match gewonnen en daarna ging iedereen op z'n lauweren rusten. Met wat meer vuur in de ploeg hadden we 3 keer kunnen winnen." Lettens blikte al vooruit naar de dubbele confrontatie met Griekenland. "Als we het EK niet halen, zullen heel wat jongens afhaken", vreesde hij. (lees voort onder de video)

Jef Lettens had het over zijn generatiegenoten: internationals als Arber Qerimi (32), Tom Robyns (31), Jeroen De Beule (32), Yves Vancosen (31), Simon Ooms (28) en Serge Spooren (29). Met 16 doelpunten had de ervaren brigade een groot aandeel in de historische zege tegen Tunesië op het WK (31-29). Doelman Lettens deed zijn duit in het zakje met de nodige saves.

Spooren heeft al laten weten dat hij stopt. Als ook zijn confraters passen voor de nationale ploeg, zitten de Red Wolves met een probleem. De Beule: "Ik ben nog 100 procent gemotiveerd voor de nationale ploeg, maar het is de vraag of mijn lichaam het nog lang rekt. Ik combineer het handbal met mijn job als leraar Engels en lichamelijke opvoeding."

Ook voor Kedziora is de combinatie met zijn professionele leven niet vanzelfsprekend. "Hij werkt bij een autodealer en kan daarom vrijdag niet mee met de ploeg naar Griekenland", weet onze verslaggever Dirk Gerlo. "Kedziora zal zaterdag pas afreizen voor de terugmatch." "Qerimi heeft het zichzelf dan weer moeilijk gemaakt", denkt Gerlo. "En Vancosen heb ik al op het WK horen twijfelen over zijn toekomst als international." (scrol omlaag voor meer)

Jonge wolven op komst

Bondscoach Yerime Sylla is alvast zijn ploeg aan het verjongen. Dirk Gerlo: "Op het WK heeft hij gemerkt dat de Red Wolves vooral op rechts beter konden." "Daarom is hij op zoek gegaan naar linkshandige en jonge spelers zoals Thomas Di Giacomo van de Hubo-ploeg (rechts op de Instagramfoto, red)." "Op de cirkel haalt hij Robin Samyn erbij", gaat onze verslaggever voort. "De 22-jarige pivot kon op zijn 18e naar de opleidingsploeg van Paris Saint-Germain. Samyn paste omdat hij nog geen diploma op zak had." "Deze week zullen we bij de nationale ploeg zien of hij nu wel klaar is voor de stap naar het buitenland. Met zijn lengte voldoet Samyn alvast aan het profiel van de moderne handballer", weet Gerlo.

"Griekenland wil je eigenlijk vermijden"

Een tegenvallend WK of niet, de eerste toernooideelname van de Red Wolves smaakt naar meer. Als de Belgen er volgend jaar bij willen zijn op het EK in Duitsland moeten ze wel een inhaalmanoeuvre inzetten. De Red Wolves zijn ingedeeld in een zware kwalificatiepoule. Tegen Kroatië (27-30) en Nederland (24-25) lieten ze hun tanden zien, maar na 60 minuten stond er een nipte nederlaag op het scorebord. Vanavond en zondag wordt het dus hoog tijd om te oogsten tegen de Grieken. "Als ze deze twee matchen niet winnen, wordt het EK zo goed als onmogelijk", weet Dirk Gerlo. "En Griekenland is nu net een ploeg die je wil vermijden. Ze zijn volop aan het bouwen om voor het eerst het EK te kunnen spelen", legt onze commentator uit. "Om dat doel te halen, verzamelt Griekenland alle internationals rond Athene om zo veel mogelijk automatismen in te bouwen." Met succes. De Grieken konden in oktober wel winnen van Nederland. Gerlo: "En ze hoefden zich niet bijzonder zwaar in te zetten om er 32-28 van te maken."



stand groep 5 M W V +/- ptn 1. Kroatië 2 2 0 +11 4 2. Nederland 2 1 1 -3 2 3. Griekenland 2 1 1 -4 2 4. België 2 0 2 -4 0

België - Griekenland live op Sporza