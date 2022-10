Opnieuw net niet! Red Wolves blijven op zucht van stunt steken tegen topland Kroatië

15 uur 02. 20-20! "We hebben al een paar bommetjes gezien".

clock 14:30

14 uur 30. RUST: 13-15. De Red Wolves hebben zich allerminst laten wegblazen tegen topland Kroatië. Onze Belgische handballers staan collectief sterk te verdedigen en laten in de aanval weinig steken vallen. Zo bleven de Wolves in een knappe eerste helft in het spoor van hun tegenstander. Het thuispubliek laat nog eens van zich horen. .