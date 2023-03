Belgische handballers lopen opnieuw tegen een nipte nederlaag aan in de EK-voorronde

Missers vanaf 7 meter en een bal op de paal deden de Red Wolves de das om. Het EK van volgend jaar in Duitsland is veraf.

21 uur 49. einde: 24-26. De Belgen lopen tegen een 3e (nipte) nederlaag aan in de EK-voorronde. Met 24-23 sneden ze de slotminuten aan, maar daarin gingen ze kopje-onder tegen de Grieken. Missers vanaf 7 meter en een bal op de paal deden de Red Wolves de das om. Het EK van volgend jaar in Duitsland is veraf. Zondag spelen de Belgen de terugmatch in Griekenland. .

clock 20:48

20 uur 48. rust: 10-13. Werk aan de winkel voor de Belgen die drie doelpunten in het krijt staan na 30 minuten. Net als in enkele WK-matchen stonden de Red Wolves nog te slapen toen de wedstrijd begon. Ze openden wel de score, maar na 10 minuten stonden ze 1-5 achter. Dankzij een gretige Jeroen De Beule kwam België weer in de match. De ervaren linksback gooide met scherp. Na zijn 5e doelpunt stond het 6-7. De hoekspelers hebben meer moeite om te scoren. Dat moet beter in de tweede helft. In de slotminuten van de eerste helft liep Griekenland weer uit. 10-10 werd 10-13. .