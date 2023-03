Nummer 1 Jef Lettens heeft stilaan genoeg van nederlagen van Red Wolves: "Ik word hier zo moe van"

Met 24-26 tegen Griekenland leden de Belgen een 3e (nipte) nederlaag in evenveel kwalificatiewedstrijden voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Net als na het WK legde Jef Lettens, een van de profs in de selectie, de vinger op de wonde.

"Het woord efficiëntie komt elke keer terug", legt Lettens uit. "Die les krijgen we maar niet geleerd. Keer op keer missen we open doelkansen en vergeten we onszelf te belonen."

De statistieken geven Lettens gelijk. De Belgen gooiden tegen Griekenland 49 keer op doel, slechts 24 worpen waren raak.

"De Griekse keeper speelde zeker een goede wedstrijd, maar bij ons kwam het er weer niet uit. Op training zie ik kwaliteit, in de wedstrijden schieten we in de stress."

"We blijven in hetzelfde bedje ziek: op het WK, tegen Kroatië, tegen Nederland en nu opnieuw tegen Griekenland", zucht Lettens, die meer en meer aan zijn toekomst als international begint te twijfelen.

"Ik moet nu uitmaken of ik me nog 100% kan opladen voor de nationale ploeg. Lukt dat niet, dan geef ik de fakkel door aan de jongeren."

(scrol omlaag voor meer)