Ook in het handbal hebben we een wereldkeeper, maak kennis met Jef Lettens

Thibaut Courtois is wereldklasse in het voetbal, Vincent Vanasch de crème de la crème in een hockeydoel. Wist u dat we ook een topper onder de lat hebben staan in het handbal? Met een dijk van een match wees Jef Lettens (31) zaterdag België de weg naar een allereerste WK-deelname. "Jef leverde een absolute topprestatie", reageert zijn voorganger Jens Lievens.