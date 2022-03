Red Wolves kunnen geschiedenis schrijven met eerste WK-deelname: "Een unieke kans"

"We moeten vol overgave spelen en tonen dat we liever naar het WK willen dan Slovakije."

"Dit is een superbelangrijke week voor het heel het handbal in België", zegt doelman Jef Lettens.

"Elke speler beseft dat dit een unieke kans is om ons te plaatsen voor het WK", vult Tom Robyns aan. "We moeten er alles aan doen om die kans te grijpen."



Dat de Belgische handbalmannen er alles aan doen, blijkt alvast uit de sterke spelersgroep die bondscoach Sylla bij elkaar krijgt.

"Iedereen heeft er alles aan gedaan om erbij te zijn deze week", zegt Serge Spooren. "We hebben onze familie en ons werk voor een week achter ons gelaten zodat we dat WK-ticket kunnen binnenhalen."



"Zelf zou ik nu sportles moeten geven in Eindhoven. Maar op mijn werk tonen ze begrip en geven ze me de mogelijkheid om erbij te zijn in de WK-kwalificatieduels."