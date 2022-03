Red Wolves schrijven handbalgeschiedenis en plaatsen zich voor het eerst voor WK handbal

De kloof blijft 7 punten. De Belgen verdedigen goed en ook doelman Lettens blijft zich onderscheiden. We zijn halfweg de tweede helft, de Wolves komen minuut per minuut dichter bij stukje Belgische handbalgeschiedenis.

21:15

21 uur 15. De Slovaken leken even hun dipje overwonnen te hebben en zorgden voor hun eerste twee doelpunten in de tweede helft. Gelukkig blijven ook de Belgen scoren. We zijn 40 minuten ver, het staat 20-13, de Belgen liggen nog steeds op WK-koers. .