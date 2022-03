Enkele uren na het WK-ticket van de Red Wolves: "Telefoneren, mailen en Nederland contacteren"

Historisch! Het is een woord dat te pas en te onpas gebruikt wordt, maar in de context van de Belgische handbalmannen is het volledig correct. Nog nooit was ons land er immers in geslaagd om een ticket voor een EK of WK te bemachtigen.

Tot gisteren.

"Het woord "historisch" gebruik je wanneer iets voor het eerst gebeurt. Dat is hier het geval. Dus mogen we dat woord gebruiken", zegt Michel Kranzen van de handbalbond.



"Met Slovakije hebben wij een Europees topland verslagen. Over de twee wedstrijden heen waren wij de sterkste. De Slovaken vonden onze kwalificatie overigens zelf ook verdiend."

Het WK-ticket komt voor de buitenwereld misschien wat uit de lucht gevallen, want door corona paste België in een recent verleden zelfs voor deelname aan de EK-voorronde.

Kranzen: "We zijn hard geconfronteerd met corona. Wij zijn geen professionele sport, waardoor wij niet meer in staat waren om in het volledige protocol te stappen en een volwaardige competitie te organiseren. Daaroor konden we met de nationale ploeg ook geen kwalificatietoernooien spelen."

"Zijn we dan slechts amateurtjes? Neen, dat niet. Onze spelers staan 10 tot 12 uur per week op het veld en spenderen daarnaast ook nog tijd in het krachthonk. Natuurlijk moeten ze ook nog werken, om wat centjes te verdienen."

"Belgen die in het buitenland spelen, zijn wel prof en hier hebben we sinds enkele jaren de BENE-liga. Daar ligt ook de basis voor wat we nu bereikt hebben. Clubs hebben mee nagedacht en hebben hun spelers diverse weken afgestaan voor matchen van de nationale ploeg. En vergeet ook de figuur van (bondscoach) Yérime Sylla niet."