Plaatsen de Red Wolves zich voor het eerst voor het WK? Een handvol weetjes over de nationale handbalploeg

Allereerste keer op een groot toernooi?

Onze nationale basket- en volleybalploegen hebben al op een EK, WK of zelfs op de Olympische Spelen gestaan. Handbal - de kleinste van de 3 zaalsporten in ons land - speelde nog nooit een eindronde. Daar kan snel verandering in komen. Deze week strijden onze handbalmannen in een rechtstreeks duel met Slovakije om een ticket voor het WK van volgend jaar in Polen en Zweden. Sinds vorig jaar biedt de eindronde plaats aan 32 teams, om ook kleinere teams een kans te geven. Slovakije is net als België geen grootmacht in het handbal, maar begin dit jaar stond het wel op het EK. In eigen land kon het één match winnen, tegen Litouwen (31-26).

"Beide teams geven zichzelf 50 procent kans op het WK-ticket", weet onze commentator Dirk Gerlo. "De Red Wolves komen met hun sterkste team op het parket: een mix van handige jongeren en ervaren internationals."

"Bij de Slovaken valt dan weer de lengte in de ploeg op. Daar kunnen ze maar liefst 5 spelers met een dubbele meter opstellen. De Belgen zullen dus snel moeten spelen om de reuzen te verschalken."

De Red Wolves komen met hun sterkste team op het parket: een mix van handige jongeren en geslepen internationals met ervaring. Dirk Gerlo

Profs, leraars en een autoverkoper

Met handbal verdien je in ons land je brood niet. De huidige selectie telt 6 voltijdse profs: Quinten Colman, Sébastien Danesi, Raphael Kötters, Jef Lettens, Simon Ooms en Tom Robyns. Zij zijn allemaal in het buitenland actief. De andere handballers combineren hun hobby met studies of een job. Serge Spooren bijvoorbeeld. De scherpschutter van de Red Wolves speelt voor de Belgische nummer 1 Achilles Bocholt. In het dagelijkse leven staat hij voor de klas, net als Jelle De Beule en Kevin Siraut. Yannick Glorieux werkt dan weer in de bankwereld, Yves Vancosen is elektricien en Bartosz Kedziora kan u een auto verkopen.

Serge Spooren staat in het dagelijkse leven voor de klas.

De sterkste Belg staat in doel

Met Jef Lettens onder de lat kunnen de Red Wolves op een klasbak rekenen. Bonscoach Yérime Sylla wees hem de weg van Hasselt naar Frankrijk. Daar keept hij nu voor Toulouse in een van de sterkste competities ter wereld. Met verve. Gemiddeld stopt Lettens 1 op 3 shots, op topdagen doet hij nog beter en komt hij uit op 40% reddingen. Een puik percentage in de handbalsport. Dirk Gerlo: "Lettens is absolute top in Frankrijk. Ook in Europa laat hij zich zien. Met Toulouse speelt hij de komende weken de achtste finales van de European League, de tweede competitie in Europa."

Spelers uit Limburg, Luik en de Oostkantons

Het handbalmekka in België bevindt zich vooral in het oosten van het land. Dat weerspiegelt zich ook in de nationale selectie. De meeste spelers komen uit Limburg, uit het Luikse of uit de Oostkantons. Maar liefst 3 internationals praten Duits: de ervaren rot Bartosz Kedziora en de coming men Raphael Kötters en Nick Braun. Die laatste maakte in Duitsland al een van de Doelpunten van de Maand.

Bartosz Kedziora is een vaste waarde bij de Red Wolves.

Waarom Red Wolves?

Zowat elk nationaal team in ons land heeft een bijnaam. De Rode Duivels (voetbal) kent u, net als de Red Lions (hockey) of de Belgian Cats (basketbal). De nationale handbalmannen noemen zichzelf de Red Wolves. Bondscoach Yérime Sylla, bondsvoorzitter Jean-François Hannosset en secretaris-generaal Dries Boulet zijn de bedenkers van de naam. Zij noemen het beestje bij zijn naam:



De wolf is een dier dat leeft of leefde in België .

. De rode of rosse wolf (Canis Rufus) is de zeldzaamste van alle

wolven.

van alle wolven. De rode wolf onderscheidt zich van de grijze wolf: hij is kleiner, lichter ,

en heeft dunnere poten. Vergelijk het met de Belgische internationals t.o.v. toplanden.

, en heeft dunnere poten. Vergelijk het met de Belgische internationals t.o.v. toplanden. De rode wolf kan op zijn achterpoten staan. Wie niet groot is, moet zich groot maken.

In de roedel is een volledige sociale structuur ontwikkeld. En net als een handbalselectie bestaat ze uit 12 tot 30 leden .

. Elke wolf heeft een sterke persoonlijkheid en de sterke (of zwakke) eigenschappen van elke wolf worden benut voor het goed van de roedel. Als dat geen teamgeest is?

is? De wolf was het symbool van de Gallische krijgers . Sommigen

bedekten hun helm met de kop van een wolf na het ritueel opeten van zijn

hart.

. Sommigen bedekten hun helm met de kop van een wolf na het ritueel opeten van zijn hart. En ze aten de wolf met het vooruitzicht om zijn krachten te verweren

( kracht, snelheid, uithoudingsvermogen ). De ideale mix van eigenschappen voor elke handballer.

( ). De ideale mix van eigenschappen voor elke handballer. De wolf is een intelligent dier, in staat om een afleidingsmanoeuvre te creëren in functie van de roedel. En laat de schijnbeweging een typische eigenschap van het handbalspel zijn.

een typische eigenschap van het handbalspel zijn. De wolf gedraagt zich als een gedisciplineerd deel van een roedel.

deel van een roedel. De wolf is een onvermoeibare loper en kan tot 100 km afleggen in een

nacht.

en kan tot 100 km afleggen in een nacht. Het gezichtsvermogen van een wolf is beter afgestemd op bewegende voorwerpen dan op vaste voorwerpen. Wat onze spelers ook moeten kunnen.

Kijk live naar de WK-barragematchen op Sporza

Vanavond en zaterdag kunt u live naar de belangrijke interlands tussen België en Slovakije kijken op Sporza: op televisie en via livestream in onze app en op onze website.