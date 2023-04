Jonge handbalwolven gaan kopje-onder tegen Nederland

Arber Qerimi, Yves Vancosen, Serge Spooren en vooral doelman Jef Lettens kunnen het (even) niet meer opbrengen om nog te investeren in de nationale ploeg.

12 uur 25. Jonge Wolves. De Belgen moeten vanavond met een jonge ploeg aan de bak. Na het WK hebben heel wat ervaren internationals afgehaakt. Arber Qerimi, Yves Vancosen, Serge Spooren en vooral doelman Jef Lettens kunnen het (even) niet meer opbrengen om nog te investeren in de nationale ploeg. Spelverdeler Tom Robyns (31) en opbouwer Jeroen De Beule (32) blijven wel op post. .

Red Wolves-doelman Jef Lettens drukt even op pauzeknop: "Frustraties namen de bovenhand"

12 uur 16. Derby der Lage Landen. De nationale handbalmannen spelen om 20.10 uur hun 5e en voorlaatste wedstrijd in de voorrondes van het Europees kampioenschap. De vorige matchen gingen allemaal (nipt) verloren. Lukt het nu wel om een keer te winnen? Vanavond komt Nederland over de vloer in Hasselt. De heenmatch eindigde op 25-24. .