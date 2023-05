De onverwoestbare muur tegen de genadeloze machine: Antwerp - Genk wordt clash der contrasten

De defensie van Antwerp: koningen van de clean sheets

Tribune 2 van de Bosuil brokkelt alsmaar sneller af, maar bij de defensie van Antwerp is van verval geen sprake.



De Great Old telt dit seizoen - in alle competities samen - maar liefst 26 clean sheets. De voorbije vier wedstrijden incasseerde het geen enkele tegengoal.

Na de bekerfinale haalden ze bij KV Mechelen machteloos de schouders op: "Je geraakt er gewoon niet door", klonk het somber.

Noem de komst van Toby Alderweireld dus maar gerust een van dé transfers van het afgelopen seizoen. Samen met William Pacho, die straks voor een recordsom naar Frankfurt trekt, vormt hij een ijzersterk centraal duo. Op de flanken bijten Ritchie De Laet en Jelle Bataille zich als twee hongerige pitbulls in iedere tegenstander vast.

"Maar onze clean sheets zijn de verdienste van de hele ploeg", onderstreepte Alderweireld na de bekerwinst. "Ook dankzij onze middenvelders en aanvallers staat het zo goed."

En wie tóch voorbij de muur geraakt, botst nog altijd op doelman Jean Butez. De Fransman is bezig aan een fenomenaal seizoen op de Bosuil. In Europa telt alleen Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen meer clean sheets.



Straf.