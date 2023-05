Peter Vandenbempt over de statements van Antwerp en Genk: "Ronduit indrukwekkend"

Antwerp zit nog niet op eindpunt

Viel dat even tegen, de Belgische bekerfinale. Vooral in de eerste helft was het heel slecht. Zonde, want het decor was prachtig tijdens een heerlijke lentedag met volle tribunes.

Die flauwe wedstrijd had vooral te maken met de keuzes van Steven Defour. Hij ging voor de enige aanpak die een beetje succes kon opleveren, gezien het verschil in kwaliteit: heel compact verdedigen en hopen op een tegenstoot.

Antwerp wilde wel voetballen, maar ook niet naïef. Daardoor gebeurde er helemaal niks tot aan die penaltygoal van Janssen. Nadien was Mechelen niet bij machte om er een echte wedstrijd van te maken.

Ach, Antwerp is een verdiende en mooie bekerwinnaar. Met een tweede trofee in vier jaar tijd zetten ze hun heroverde plaats aan de top van het Belgische voetbal nog eens in de verf.