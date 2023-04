Sterk Racing Genk mept Club Brugge meteen uit titelstrijd met belangrijke zege

Als Club Brugge nog ergens hoop op de titel had, is die nu al de kop ingedrukt. Na een vroege goal van Vanaken zette Genk een scheve situatie recht. Muñoz, McKenzie en Paintsil zorgden voor de 3-1. De leider lijkt hersteld na een lastige periode.

tweede helft, minuut 98. Afgelopen! Als Club Brugge nog ergens hoop op de titel had, is die nu al de kop ingedrukt. Na een vroege goal van Vanaken zette Genk een scheve situatie recht. Muñoz, McKenzie en Paintsil zorgden voor de 3-1. De leider lijkt hersteld na een lastige periode. .

tweede helft, minuut 94. Vandevoordt oogst applaus door een voorzet te plukken in een bosje spelers. .

tweede helft, minuut 92. Door de tussenkomsten van de VAR krijgen we heel wat toegevoegde tijd, maar Club Brugge gaat hier niks meer redden. De punten zijn, zeker op basis van de tweede helft, verdiend voor Genk. .

Geen 3-2! Vandevoordt ligt even op zijn rug, maar veert rap overeind en gaat dan in de voeten van Vermant. Een redding die hem een reeks stevige schouderklopjes van ploegmaats oplevert. . tweede helft, minuut 87.

Toch nog eens checken... Hebben we te vroeg gesproken? De angst slaat Paintsil om het hart, maar de check van de VAR verlost hem. Het is een geldig doelpunt. . tweede helft, minuut 85.

tweede helft, minuut 82. Club Brugge leeft dus nog, maar het zal snel meer moeten doen dan spartelen. Genk is nog steeds baas. .

clock 80'

tweede helft, minuut 80. Ergens in de opbouw naar de goal is het fout gelopen voor Genk. Waar juist, dat weten we nog niet. .