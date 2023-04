Desillusie bij KV Mechelen na verloren bekerfinale: "Alleen de winnaar zal herinnerd worden"

Zo luid het gejuich bij Antwerp klonk, zo oorverdovend was de stilte bij de KV Mechelen-spelers. Het begon met een plannetje, maar zag zijn bekerdroom na twee cruciale momenten uiteenspatten. KV Mechelen sluit zijn seizoen zo enigszins in mineur af. "Het is zuur dat het zo is moeten eindigen", klonk het in koor bij de balende Mechelaars.