Geen schoonheidsprijs, wel een vierde beker: Antwerp maakt favorietenrol waar tegen KV Mechelen

Antwerp gaat een feestnacht in. Voor de tweede keer in vier jaar tijd heeft Stamnummer 1 de Beker van België gewonnen. Het eerste grote doel van het seizoen is daarmee afgevinkt. Een flauwe finale werd gekruid door een penaltygoal van Vincent Janssen en een perfecte tegenaanval afgerond door Michel-Ange Balikwisha. Malinwa? Dat ontgoochelde met amper kansen.