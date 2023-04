Antwerp tankt vertrouwen op de Heizel: "Hongerig naar meer, maar woensdag maakt nu even niet uit"

Van Bommel: "Geduld gehad"

Veel genieten zit er nu niet in, woensdag wacht Union al in de play-offs voor de titel. "Op dit moment maakt het even niet meer uit tegen wie we woensdag spelen", verrast Van Bommel toch een beetje. "We hebben een heel professionele groep."

Michel-Ange Balikwisha besliste uiteindelijk de wedstrijd als joker. "Er zijn drie buitenspelers in onze kern met ook nog Muja en Kerk, daar kunnen we mee afwisselen. Dat is fijn voor een trainer."

"We hebben geduld gehad en het was niet gemakkelijk om op voorsprong te komen als je die penalty twee keer moet trappen."

Een mooie wedstrijd was het zeker niet. "Dat is ook logisch. Heel veel bekerfinales zijn nerveus. Wij wilden voetballen en Mechelen hadden een strijdplan dat we verwacht hadden na de 5-0 op de Bosuil."

Antwerp -trainer Mark van Bommel pakte vandaag zijn eerste trofee in België. "Fantastisch", trapte hij een open deur in bij Bert Sterckx. "De spelers hebben ook genoten, met de vele fans."

Op dit moment maakt dat even niet meer uit tegen wie we woensdag spelen

De Laet: "Hongerig naar meer"

"Maar deze groep is hongerig naar meer. We gaan vandaag genieten en sowieso een feestje bouwen, maar deze groep is verstandig genoeg: woensdag is voor ons heel belangrijk."

"Het was zeker niet de mooiste wedstrijd, maar dat zijn finales niet altijd. Een finale moet je gewoon winnen. Ik denk dat we nog maar eens bewezen hebben dat als we 1-0 voor komen, dat we dan heel moeilijk te kloppen zijn."

"Deze is voor mij mooier dan de Beker van twee jaar geleden", zei ervaren rot Ritchie De Laet na het laatste fluitsignaal. "Zeker met de fans erbij. Voor de provincie Antwerpen was het ook de mooiste finale."

Overmars: "Janssen is één van de beste ter wereld op penaltyvlak"

Veel hoorden we TD Marc Overmars dit seizoen niet, maar na de gewonnen bekerfinale kon er toch een gesprekje met de Sporza-reporter vanaf. Hoe trots is de Nederlander? "Het is mijn eerste prijs in België en het is heel mooi voor onze groep, want je werkt toch om iets te bereiken."

"Dit is ook een heel goede stimulans voor de play-offs, na een heel slechte wedstrijd. Het gras was niet gemaaid en gesproeid was het ook niet. Daardoor rolde de bal niet lekker."

"Dat Janssen zijn tweede penalty ook netjes binnen trapte, is heel "keurig", maar Vincent is op penaltyvlak één van de beste van de wereld."

Overmars wil toch dat zijn jongens wat genieten. "Vanavond mag dat. Het belangrijkste is dat we met een goed gevoel de play-offs in gaan."