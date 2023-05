Antwerp grijpt leidersplaats na intense topper tegen Genk, Balikwisha doet Bosuil ontploffen

Antwerp aan de macht. Na een felbevochten zege tegen Racing Genk springt de Great Old zowaar naar de leidersplaats. Met dank aan twee fouten van Sadick konden Alderweireld en Balikwisha een scheve situatie omkeren. Diep in blessuretijd pakte assistenkoning Mike Trésor, net als Aziz Ouattara, nog een dure rode kaart. De Bosuil ontplofte, maar besefte ook: met drie ploegen op één punt wordt het nog razend spannend in de play-offs.