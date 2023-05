POLL: 52 procent van onze surfers denkt dat Antwerp kampioen wordt, weinig geloof in Genk

De titelstrijd in de Jupiler Pro League is aan het uitdraaien op een thriller van formaat. De drie pretendenten - Antwerp, Genk en Union - zitten in de stand op een zakdoek.

Wie trekt straks aan het langste eind? Wij vroegen het aan u en 23.747 Sporza-surfers gaven een antwoord op de vraag.

Na de felbevochten zege van Antwerp tegen Genk is The Great Old voor u de uitgesproken titelfavoriet. Maar liefst 52 procent van de respondenten gelooft in een eerste titel voor Antwerp sinds 1957.





Opvallend: zo groot het vertrouwen in Antwerp is na de zege tegen Genk, zo klein is het geloof in de Limburgers nog. Amper 18 procent denkt dat Genk het alsnog zal halen.

Dan doet Union, de derde in de stand op één puntje van Antwerp, het nog een pak beter. De troepen van Karel Geraerts, die afgelopen weekend Club Brugge over de knie legden, verzamelen 30 procent van de stemmen.