Een opstootje met twee rode kaarten (en zware gevolgen?) voor Genk: "Het is gewoon absurd, ik snap het niet"

"Over de rode kaart van Mike kan je discussiëren, maar die van Aziz is gewoon absurd. Dat snap ik helemaal niet. De scheidsrechter zei dat hij op de borst werd geduwd, maar op de beelden zie je duidelijk dat hij - zonder enige agressiviteit - gewoon zijn rug even vastpakt."

Mist Racing Genk straks zijn assistenkoning in één of meerdere sleutelduels richting de landstitel?

Volgens Vrancken lag een eerdere tackle op Trésor trouwens aan de basis van het hele opstootje.

"Mike incasseerde enkele minuten eerder een tackle met de voeten vooruit, net boven zijn enkel, van Stengs. Daar zijn nochtans regels voor, hoorden we in een meeting met de refs. Alleen worden die blijkbaar omgebogen en is zo'n fout geel in plaats van rood. Je moet natuurlijk wel consequent zijn."

Ook over de penaltyfase met Bryan Heynen, waaruit de gelijkmaker volgde, had Vrancken zijn mening.

"Bryan raakt de bal eerst met zijn dan en vervolgens pas met zijn hand, dat hij naar zijn lichaam wou trekken. Ach, ik wil er eigenlijk niet over in discussie gaan. Het is soms gewoon heel moeilijk om alle beslissingen te volgen. Zeker als je een voetbaldier bent dat het spelletje aanvoelt... Dan is dit geen strafschop."