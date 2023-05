Mark van Bommel noemt Antwerp geen titelfavoriet: "Absoluut niet"

"Ik ben uitermate tevreden", trapte Mark van Bommel in de perszaal van de Bosuil een open deur in. "Dat is logisch als je wint van een topploeg."

Na de gewonnen bekerfinale won Antwerp van Union en Genk. Het neemt de poleposition over van de Limburgers.

"We hebben geen geheimen voor elkaar. Dit was een wedstrijd op Champions League-niveau qua intensiteit, voetbal en tactiek."

"Er was geen paniek na die achterstand en we bleven het plan volgen. Het publiek stond ook achter ons. Als het stadion klaar is, wil ik niet weten wat hier van de tribunes rolt."

Is Antwerp nu kandidaat nummer 1 voor de titel na zeges tegen Union en Racing Genk? "Neen, absoluut niet", antwoordde de Nederlandse T1.

"Het ligt zo dicht bij elkaar. We staan met z'n drieën op 1 punt. Spreek je dan van een titelfavoriet?"

"We zitten in een goeie... Flow vind ik een stom woord. Het gaat goed. Maar ik las donderdag dat Union verslagen is, nu doen ze weer mee. Voor de pers zijn dit fantastische weken."

De spelers, zullen zij nu niet zweven? "Neen, we zullen doen wat we al het hele seizoen doen. Dat is gewoon normaal doen."