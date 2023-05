Ook op dag 2 van WB paracycling Belgisch eremetaal: goud voor Louis Clincke, zilver voor Ewoud Vromant

Als regerend wereldkampioen tijdrijden mocht Ewoud Vromant in de MC2-klasse in zijn regenboogtrui van start gaan. Het zou een spannend duel worden met de 16 jaar jongere Fransman Alexandre Leaute.



Leaute was over de 21 kilometer in Oostende een dikke 2 seconden sneller dan Vromant, goed voor een gemiddelde van 46,84 km/u.



Belgisch goud was er wel in de MC4-klasse. Louis Clincke beslechtte het Belgisch-Franse duel wel in zijn voordeel. Hij zette Gatien Le Rousseau op 12 seconden.



Na 2 dagen tijdrijden staat de Belgische teller dus op 5 medailles. Daar zullen er ongetwijfeld nog bijkomen in het weekend, wanneer de wegritten op het programma staan.