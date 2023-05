1x zilver en 2x brons voor België op de openingsdag van de Wereldbeker paracycling in Oostende

Op donderdag en vrijdag staan de tijdritten op het programma in Oostende, in het weekend worden de wegritten afgewerkt. 9 Belgen mochten meteen aan de bak op de openingsdag en 3 daarvan eindigden op het podium.

Maxime Hordies zorgde met zilver in de MH1-klasse voor het beste Belgische resultaat. Hij legde de 21 kilometer af in 43'40" ofwel 5 seconden trager dan de Italiaanse winnaar Cornegliani.



Jonas Van de Steene en Tim Celen waren allebei goed voor brons. Van de Steene legde het parcours in de MH4-klasse af in 28'58", op 38 seconden van de Nederlander Geert Schipper.



In de MT2-klasse van Celen kregen we een spannende strijd, want de top 4 eindigde binnen 20 seconden van elkaar. De 34'11" van de Belg was uiteindelijk de 3e tijd. De Duitse winnaar Maximiian Jäger was 11 seconden sneller.