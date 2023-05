Gehoord in 90 minutes: "Cisse Sandra moet volgend seizoen naar een club gaan waar hij alles speelt"

"Echt doodzonde dat Sandra die kans laat liggen"

"Cisse Sandra viel echt goed in tegen Genk", zet Filip Joos in 90 minutes de spot op de jonge speler van Club Brugge. De 19-jarige middenvelder viel pas in de 85e minuut in voor Mats Rits, maar had daarin tijd genoeg om indruk te maken.

Sandra nam initiatief, verdeelde het spel met korte en lange passes en infiltreerde met en zonder bal. Hij liet wel een grote kans op de 3-2 liggen. "Het is echt doodzonde dat hij die kans in de slotfase mist", weet Joos.

Tot februari speelde Sandra ook heel wat wedstrijden met Club NXT. "Het helpt echt om in de Challenger Pro League te spelen", merkt Aster Nzeyimana ook op. "Dat zie je eraan", beaamt Joos. "Hij is echt een man geworden, hij heeft body gekregen."