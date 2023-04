Club-trainer De Mil wijst mekkerende Noa Lang op zijn plichten: "Te veel met randzaken bezig"

Tegen Eupen bestond zijn show nog uit klasseflitsen, nu was het vooral een langgerekte klaagzang. Noa Lang onderscheidde zich tegen Racing Genk op een negatieve manier door constant te mekkeren tegen scheidsrechter Lawrence Visser en uit te pakken met een vliegende tackle op El Khannouss, die hem meer dan een gele kaart had kunnen opleveren.

Bovendien was het de Nederlander die Daniel Munoz liet lopen bij de cruciale gelijkmaker die de partij helemaal deed kantelen. "Dat soort afspraken moet beter gevolgd worden", benadrukte Club-trainer Rik De Mil, die al bij rust zijn vedette weer op het goeie pad probeerde te krijgen. "Ik zei Noa dat hij te veel met de ref en randzaken bezig was. Daar moet hij uit leren. Kijk, Noa kan goed voetballen en trekt bij momenten onze ploeg over de streep, maar in topmatchen moet je gefocust zijn op de opdrachten op het veld."

De Mil gaf voorts nog zijn eerlijke analyse over de wedstrijd: "Ik ben vooral ontgoocheld over wat er gebeurde ná de eerste helft. We waren sterk gestart, wonnen onze duels, voetbalden zoals we het écht willen. Maar dan slik je een veel te makkelijke goal. Iets waar we nochtans hard op gewerkt hebben. Na die 1-1 kwamen zijn beter in de match."

We hadden ons voetbal uit de eerste helft 90 minuten moeten kunnen doortrekken. Rik De Mil

"Na rust was het veel moeilijker voor ons om de lijnen dicht bij elkaar te houden. En onze efficiëntie in beide zestien meters was niet goed genoeg. Dan weet je dat het moeilijk wordt op Genk. We hadden ons voetbal uit de eerste helft 90 minuten moeten kunnen doortrekken." Door de nederlaag lijkt Club definitief een streep te mogen trekken door een vierde landstitel op rij. Of was dat sowieso een utopie? "Ik vond dat geen gezever", aldus De Mil. "Maar het is ook niet zo dat onze volledige play-offs nu aan diggelen liggen. We hebben duidelijke doelen gesteld en zullen daar nu stap voor stap aan werken."

Ik keek samen met Jorne naar de beelden en zei dat het een mooi leermoment voor hem was Rik De Mil