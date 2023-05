José De Cauwer ziet Van Avermaet verrassen na "bevrijdende" beslissing: "Kan nog koersen winnen"

Voor José De Cauwer kwam de beslissing van Greg Van Avermaet om na dit seizoen te stoppen niet als een verrassing.

"Zeker na de tegenvallende prestaties in het voorjaar. Greg is iemand die niet incognito door het peloton wil rijden."

In zijn beste jaren was dat namelijk nooit het geval. De Cauwer plaatst Van Avermaet niet in het eliterijtje met de allergrootste Belgische wielrenners, maar geeft hem wel een ereplaats.

"Hij was geen veelwinnaar zoals Philippe Gilbert of Tom Boonen. Die twee hebben hem ook zeges gekost. Greg was vooral een toonbeeld van karakter en inzet. Dat is meestal een voordeel, maar in het geval van Greg soms ook een nadeel."

"Hij was gretig, maar soms ook te gretig. Dat zoeken naar het onmogelijke heeft hem wel een olympische titel gebracht - het absolute summum."