Van Avermaet over angst voor het zwarte gat: "Ik denk dat ik het heel moeilijk zal hebben"

"Koersen voor zege is plezanter dan voor plek 30"

Op zijn sociale media maakte Greg Van Avermaet vandaag bekend dat hij na dit seizoen stopt met profwielrennen.

"Het is een beetje raar om het nu echt uit te spreken", vertelt hij. "Het was een moeilijke beslissing omdat ik het nog altijd heel graag doe. Het is altijd mijn passie geweest. Ik ben er al 20 jaar mee bezig."

"Ik had het voor mezelf al even beslist. Het is raar om daarna op training te vertrekken en te beseffen dat dat volgend jaar niet meer moet. Want ook dat doe ik nog graag. Trainen is geen opgave. En ook koersen zelf niet", verzekert Van Avermaet, die over 2 weken zijn 38e verjaardag viert.

"Het is eigenaardig. Maar zo gaat het in een sportcarrière. Je kan dat niet doen tot je 65e. En dat is maar goed ook."

"Ik wou zo lang mogelijk blijven koersen, maar je stopt beter als je het nog graag doet. Ik word iets ouder en de resultaten zijn iets minder. Koersen voor de zege is veel plezanter dan koersen voor plek 30", heeft Van Avermaet ondervonden.

"Je probeert natuurlijk nog om goede resultaten te rijden, maar je moet ook realistisch zijn. De laatste maanden waren niet meer wat ik er van verwacht had. Ik had een goeie winter achter de rug, maar ik werd ziek voor Milaan-Sanremo en raakte maar moeilijk hersteld. Het werd heel moeilijk om nog top 10 te rijden."

"Pas op, ik heb nooit gefrustreerd rondgereden. Ik heb altijd beseft dat ik bevoorrecht was om te mogen starten in die koersen. Ik heb ook altijd het beste van mezelf gegeven. Dat is de leidraad in mijn carrière. Als je je best doet, hoef je geen spijt te hebben."