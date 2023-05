Greg Van Avermaet (37) stopt na dit seizoen: "Tijd voor andere doelen in mijn leven"

In elk interview liet hij optekenen pas na het voorjaar te beslissen over zijn toekomst. "Ik koers nog steeds heel graag en blijf me met volle goesting inzetten, dat lijkt me minstens even belangrijk", vertelde hij toen.

"Ik wil alle mensen bedanken die in mij geloofd hebben en me hielpen tijdens mijn carrière. Ik ben ook de fans die me steeds steunden, niet alleen tijdens de gloriemomenten, dankbaar. Nu is het moment gekomen om tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen. En om andere doelen te vinden in mijn leven, die ik hopelijk met dezelfde passie kan nastreven."

Gouden Greg

Van Avermaet, die in de jeugd van KSK Beveren in doel stond, stapte in 2006 met de nodige toeters van de beloften over naar de profs bij Jong Vlaanderen, de opleidingsploeg van WorldTour-ploeg Lotto.

Een jaartje later groeide hij door naar het toenmalige Predictor-Lotto. In 2008 liet de jonge Van Avermaet zich al opmerken met een ritzege in de Vuelta.

Zijn grootste successen boekte hij bij BMC, waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht. Van 2011 tot 2018 reed hij een indrukwekkend palmares bijeen bij de Amerikaans-Zwitserse formatie.

2016 en 2017 waren zijn topjaren. Zo won hij 2 keer de Omloop, Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke en met Parijs-Roubaix zelfs een monument. Maar zijn strafste prestatie op de weg was de olympische wegrit in de zomer van 2016 in Rio: "Gouden Greg" was geboren.

In de grote rondes was het na die Vuelta van 2008 lang wachten. In de Tour lukte het lang niet, Peter Sagan was vaak zijn boeman, maar in Rodez in 2015 brak hij de ban. In 2016 won hij nog een rit en droeg hij het geel. In de Tour van 2018 zou hij at liefst 8 dagen doen.

Zijn erelijst telt één lacune: Van Avermaet leek geboren om ooit de Ronde van Vlaanderen te winnen. Hij werd 2 keer tweede en 3 keer derde in Vlaanderens Mooiste, maar winnen lukte hem nooit. Vaak door pech. Zo brak hij als topfavoriet in 2016 al vroeg in de koers zijn elleboog.



Zijn 57e en laatste profzege boekte hij met de fusieploeg CCC Team met de Grote Prijs van Montréal in 2019. Sinds 2021 was hij aan de slag bij AG2R, maar in Franse loondienst kon hij nog niet winnen. Hij heeft nog enkele maanden de tijd.