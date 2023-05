De carrière van Greg Van Avermaet in beeld: olympisch goud als kers op de taart

Een donderslag bij heldere hemel is het niet: Greg Van Avermaet - op 17 mei wordt hij 38 jaar - is bezig aan zijn laatste maanden als prof. Als koning van de regelmaat stoffeerde Van Avermaet vooral in 2016 en 2017 zijn indrukwekkende erelijst met als summum de olympische titel in 2016.

2007-2010: eerste ritzege in een grote ronde in het shirt van Lotto

In 2007 ontdekt Greg Van Avermaet het profleven op het hoogste niveau bij Predictor-Lotto. De protégé van ploegleiders Dirk De Wolf en José De Cauwer wordt geschoold in een ploeg met vedetten als Cadel Evans, Robbie McEwen, Leif Hoste, Björn Leukemans, Tom Steels en Jurgen Van den Broeck. Als neofiet steekt Van Avermaet meteen zijn neus aan het venster: op zijn 5e koersdag maakt hij in de Ronde van Qatar al het zegegebaar. De klassiekers zijn nog te hoog gegrepen, maar Van Avermaet grossiert dan al in ereplaatsen en klokt af op 4 overwinningen in zijn eerste profjaar.

De eerste profzege: ritwinst in de Ronde van Qatar in 2007.

Van Avermaet zal tot eind 2010 lid van de Lotto-familie blijven. Een echte doorbraak in het Vlaamse werk blijft uit en de zegeteller dikt niet spectaculair aan, maar vooral tijdens zijn eerste grote ronde laat de Oost-Vlaming zien wat voor een karakterkop hij is. De Lotto-springveer eindigt liefst 11 keer in de top 10, wint de 9e etappe en pronkt in Madrid met de puntentrui.

De Vuelta van 2008 is zijn eerste grote ronde: Van Avermaet wordt ook eindwinnaar in het puntenklassement.

2011-2018: na Rodez valt een immense druk van de BMC-schouders

In 2011 zet Van Avermaet nog een stap hogerop bij de miljoenenploeg van BMC. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Belgische kopman een innerlijke tweestrijd voert: het hart ligt bij de Vlaamse kasseikoersen, maar met zijn punch en vechtlust is hij ook niet kansloos in het Waalse werk. Het is een rode draad die zijn hele carrière zal kleuren: Van Avermaet is een man van alle terreinen en is als multiman inzetbaar in het voorjaar, de grote rondes en het najaar. Je kunt een huis bouwen op de Waaslander. In 2011 boekt hij in Parijs-Tours, een koers die destijds een grotere status had dan nu, zijn eerste zege in het klassieke eendagswerk.

De daaropvolgende jaren is Van Avermaet een veilige belegging voor wielermanagers, maar in het tijdperk van veelvraten als Fabian Cancellara, Tom Boonen en een aanstormende Peter Sagan is winnen ontzettend moeilijk. Van Avermaet flirt met een "net niet-verhaal", zeker in de koers van zijn dromen. Hij lijkt geboetseerd voor de Ronde van Vlaanderen, maar moet vrede nemen met het podium in 2014 (2e) en 2015 (3e). Iedereen met een koershart gunt Van Avermaet de verlossing en iedereen met koersintellect weet dat die oerknal niet kan uitblijven. In de Tour van 2015 is Rodez het decor van de bevrijding: het dak gaat er nog net niet af na een beklijvend duel met Sagan.

Olympisch goud

Of Rodez een kantelpunt geweest is in zijn carrière, daar kan en mag alleen Greg Van Avermaet over oordelen. Maar die gewonnen titanenstrijd scherpt het geloof in zijn eigen kunnen alleen nog meer aan en hij komt in 2016 en 2017 volledig tot bloei. De lawine aan ereplaatsen in het voorjaar wordt uitgewist in de Omloop Het Nieuwsblad, waar hij Sagan weer te grazen neemt.

Een dominoval bij BMC in de Ronde van Vlaanderen is een messteek in het hart van de Vlaamse wielerfans, maar in de Tour charmeert Van Avermaet weer als vanouds. Hij wint en draagt even het geel, maar de climax van zijn zomer heeft hij opgespaard tot 6 augustus. Dat Van Avermaet in vorm is, ziet Jan en alleman, maar op het loodzware parcours in Rio de Janeiro zou het podium al een huzarenstukje zijn. Van Avermaet weigert te plooien in de Braziliaanse hitte, wordt een beetje gediend door de val van Vincenzo Nibali en co en heeft met Jakob Fuglsang en Rafal Majka de ideale bondgenoten in de slotkilometers. Zijn zegegebaar aan Copacabana is collectief erfgoed.

Greg Van Avermaet mag zich levenslang olympisch kampioen noemen.

Monumentaal voorjaar in 2017

In 2017 is het beest helemaal los bij de olympische kampioen. Zijn 2e zege in de Omloop is het begin van een absoluut boerenjaar. Van Avermaet wordt 2e in de Strade Bianche, wint Harelbeke en Wevelgem, is runner-up in de Ronde en wint met Roubaix een Monument. Gouden Greg is dé Belgische referentie en imponeert in de Tour van 2018 met een lange passage in het geel. Dat zijn vertrouwde BMC eind dat jaar stopt, komt wel stevig aan. Als uithangbord probeert hij te redden wat er te redden valt en wil hij vooral de Belgische BMC-kliek en enkele vertrouwingen niet werkloos in de kou laten staan.

2019-2020: CCC dooft uit als een nachtkaars

Van Avermaet koerst in 2019 en 2020 onder Poolse vlag bij CCC, maar die ploeg heeft niet de grandeur van BMC. De zoektocht naar het oranje vangnet heeft ook veel mentale energie gevraagd. De jongere generatie met Mathieu van der Poel en Wout van Aert steekt ook nog eens zijn neus aan het venster, Van Avermaet wint in Canada - de GP van Montréal - op 15 september 2019 zijn laatste koers.

Het laatste (?) zegegebaar: de GP van Montréal in 2019.

2021-2023: fin de carrière bij AG2R-Citroën

CCC overleeft de coronacrisis niet, maar Van Avermaet kan nog een laatste lucratief driejarig contract tekenen bij AG2R-Citroën. Een tandem met maatje Oliver Naesen, dat moet vonken geven. Het geknetter blijft evenwel uit. Van Avermaet eindigt in 2021 nog 3e in de Ronde, maar zakt dieper en dieper op de sterrenlijstjes. Eind dit jaar hangt hij zijn fiets aan de haak.