KVO-fan Martin Heylen ziet dat "magisch parfum" verdwijnt: "Je kan de spelers niets verwijten"

"Het is als een lelijke wolk die vanuit de zee over ons valt. Na 10 boeiende jaren ..."

"Zonder Amerikaanse eigenaar was er al 3 jaar geen ploeg meer"

Deze week was het ook nog eens hommeles met dreigende spelerstakingen. "Er was niet alleen ongenoegen bij Thierry Ambrose - bijnaam Ambras, die er niet bij was tegen OHL."

"Er was links en rechts meer ongenoegen over wat er de jongste maanden gebeurd is. Of niet gebeurd is."

De kritiek op de Amerikaanse eigenaar is de rode draad. "PMG nam de club enkele jaren geleden over: als dat toen niet gebeurd was, dan zou er al 3 jaar geen ploeg meer zijn."

"Je kon alleen maar hopen dat de beloften die ze gemaakt hadden, ook zouden worden nagekomen. Er werd ons spektakel beloofd en ambiance zoals in de Amerikaanse stadions."

"Je kon het zo gek niet verzinnen en ik vind het nog altijd een geweldig idee, maar de beste spelers zijn verkocht en dat is niet gecompenseerd geweest."

En zo verdwijnt de kustploeg van het belangrijkste podium. "Jammer", baalt Heylen.

"Ik heb het ooit nog geschreven: de geur van zeelucht en voetbalgras, dat vind je alleen hier. Dat magische parfum verdwijnt."