COO KV Oostende na degradatie: "Dit is geen eindpunt: we moeten met een plan komen"

“Wat het met mij doet, is bijzaak", opende Thorsten Theys bij de rechtenhouder.

"Wat doet het met fans, met sponsors, met de stad, met de jeugdwerking, met hardwerkende mensen? Dat is van tel vandaag. Op dit moment regeert emotie, dat is nooit een goed moment om conclusies te trekken."

"We betreuren vandaag geen plots overlijden, we maken het overlijden mee van iemand die al lang ziek is. En die dan spijtig genoeg overlijdt."

"We zijn verdrietig, maar er is ook deels berusting. Ons lot is zeker en we kunnen nu werken aan morgen, want dat is ook van belang. Een degradatie is geen eindpunt. We moeten met een plan komen en daar gaan we mee aan de slag."

De Amerikaanse eigenaars zijn de gebeten hond bij de aanhang. "Het is niet aan mij om hen te beoordelen", reageerde de COO. "De resultaten zijn wat ze zijn en daar moeten we het mee doen."