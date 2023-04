Helemaal kopje-onder: KV Oostende kan niet toveren en zakt uit de eerste klasse

KV Oostende - OH Leuven in een notendop

Opvallend: Elf seizoenen JPL zit er niet in voor KV Oostende. Twee jaar geleden eindigde het nog vijfde, net buiten de play-off 1 plaatsen. Nu wordt het verbannen naar het land van Challenger Pro League, met de Amerikaanse eigenaar als zondebok voor vele fans.

Sleutelmoment: Een onmondig KVO slikte voor de rust twee doelpunten, maar kwam met hernieuwd enthousiasme en moed de kleedkamers uit, probeerde nog. Een gelukte penalty van Thorsteinsson was op het uur voor zelfs de meest hoopvolle Oostendenaar de druppel.

Ondergang ingezet

Geen gebrek aan grote dingen aan zee, en al zeker in Oostende. Niet anders vanavond in de Diaz Arena. Een thuisoverwinning zou groot zijn, want zou hoop betekenen. Het verlies dat echter volgde, voelde nog groter, het mirakel onmogelijk gemaakt

Verpletterd door de druk, en ook door gebrek aan kwaliteit, lagen de Kustboys in de eerste helft vooral onder. Leuven was baas, met een bijzonder bedrijvige Schrijvers. Na een eerste afzwaaier mocht hij vanuit de halve maan opnieuw proberen, met verve. Recht het zijnetje in, de ondergang ingezet.

KVO kwam daarna één minuutje piepen. Cojocaru stopte Ndicka af, Hornby vond een sterke Patris op zijn pad. Veel meer zat er niet in de eerste Oostendse helft.

De bezoekers mochten wel juichen. Opoku kon na een doorgekopte corner de 2-0 tegen de netten werken. Rusten met een te beklimmen berg als opdracht in de helft erna.