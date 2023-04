STVV duwt KV Oostende wat dieper in het degradatiemoeras met klinkende overwinning

Gianni Bruno en Sint-Truiden beleefden een simpele avond. "We wisten dat Oostende met veel intensiteit ging spelen. Ze stonden onder druk en moesten absoluut winnen. Voor ons was het zaak om als eerste te scoren en dat is gelukt. Daarna werd de wedstrijd gemakkelijker."

"We hebben ook enorm goed verdedigd", benadrukte de spits. "Ik ben blij voor de ploeg. Het is de eerste keer dit seizoen dat we met 5-0 winnen. Dat doet plezier."

Bruno zelf zit ondertussen aan 17 goals. "Mijn doel was vooraf 15 goals. Ik weet dat ik goals kan maken, daar werk ik voor. Het was niet altijd gemakkelijk en soms zat ik op de bank, maar ik ben altijd blijven werken. Ik voel me goed in Sint-Truiden. In het begin was er wat spanning met de coach, maar hij heeft me altijd vertrouwen gegeven."

Nog nooit scoorde een STVV-speler 18 goals in één seizoen. "Dat record breken wordt nu mijn doel." En volgend jaar? "Ik heb nog een contract van een jaar bij Gent. We zien wel, want in het voetbal weet je het nooit. Ik heb al een sterk seizoen gespeeld, maar ik denk niet dat Hein (Vanhaezebrouck) me nu gaat bellen", lachte Bruno.