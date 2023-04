"Pak je zak!" vraagt supportersclub Oostende aan Amerikaanse investeerders

Als KV Oostende zaterdag niet kan winnen tegen OH Leuven, dan is de degradatie naar de Challenger Pro League een feit. Voor supportersfederatie Kustboys het moment om een balans op te maken van het beleid bij de club sinds de Amerikanen van PMG er aan het roer kwamen.



"We hebben jullie lang het voordeel van de twijfel gegeven, omdat we zeker geen negatief klimaat wilden scheppen. Maar ons vertrouwen is te veel beschaamd geweest."

"Het gebrek aan investeringen en het sportieve wanbeleid zorgen er nu voor dat we op de rand van de degradatie staan."

Waarna aan de hand van enkele publicaties ten tijde van de overname, in mei 2020, aangetoond wordt dat PMG zijn ambitieuze woorden niet heeft kunnen waarmaken.



Een greep uit de kritiek: geen budget in evenwicht (belofte), geen wetenschappelijk voetbal (belofte), amper jeugdspelers die doorstromen (belofte), geen fanbeleving (belofte) en geen extra interesse uit Azië (belofte).



Het ontslag van Yves Vanderhaeghe ten koste van Dominik Thalhammer wordt ook als blunder van het bestuur aangestipt. "Thalhammer haalt 7 op 45, terwijl Yves het dubbele haalde. Met realistisch voetbal in plaats van de naïeve pressing, die onhaalbaar is met deze kern. Bovendien was hij graag gezien door fans en sponsors. Een cruciale fout."

De conclusie van de Kustboys is dan ook hard: "We kunnen spijtig genoeg niets vinden waarmee jullie ook maar enkele puntjes zouden scoren."

"Paul Conway en PMG, trek jullie conclusie en laat KVO over aan serieuze investeerders, die wel emotie voelen met wat voetbal is en die begrip hebben voor wat KVO betekent voor de supporters."

"Of zoals ze in Oostende zeggen: PAK JE ZAK"