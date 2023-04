Primoz Roglic trekt zonder eerste luitenant Kelderman en met Kuss naar de Giro

Jumbo-Visma heeft zijn selectie bekendgemaakt die Primoz Roglic aan eindwinst moet helpen in de Giro. Dat achtkoppige team lag al even vast, maar toch is er een verrassing. Eerste luitenant Wilco Kelderman is er niet bij, Sepp Kuss is zijn vervanger. "Omdat hij niet fit genoeg was om mee op hoogtestage te gaan", klinkt het.