Roglic houdt zich vast voor slotdag: "Koersen tegen Remco is nooit saai"

Een rustige overgangsetappe werd het niet voor leider Primoz Roglic in de Ronde van Catalonië. Alweer kon Remco Evenepoel de benen niet stilhouden, maar zijn Sloveense rivaal gaf geen krimp.

“Het einde van de etappe mondde zowaar uit in een spektakelstuk”, zei Roglic. “Koersen tegen Remco is nooit saai. We verwachtten op voorhand al iets en we bleken bij de les toen hij ook daadwerkelijk aanging."

"Er blijft nog één dag over. Remco zal zich er nog niet bij neerleggen, dus ook morgen moeten we bij de les zijn. Het zal vanaf de start volle bak zijn.”



Ook ploegleider Merijn Zeeman verwacht op de slotdag opnieuw "een intens gevecht". "We hebben de controle gepakt en de speldenprikken van Evenepoel gepareerd. We hebben de leiderstrui met succes verdedigd", zei de Nederlander.

"We sluiten de dag af zoals we hem ook begonnen, met tien seconden voorsprong in het klassement. Twee van de beste renners van de wereld hebben het publiek vandaag vermaakt. En we verwachten morgen opnieuw een intens gevecht.”