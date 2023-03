Remco Evenepoel ergert zich blauw aan passieve Roglic, Groves wint 2e keer in Catalonië

clock 16:49

16 uur 49. Kaden Groves is duidelijk de snelste man in dit peloton. Zelfs materiaalpech in de laatste 5 kilometer kon de Australiër niet nekken. Hij schenkt zo Alpecin-Deceuninck zijn 2e etappezege in deze Ronde van Catalonië. Evenepoel wordt uiteindelijk 5e of 6e in de sprint. Hij had ongetwijfeld gehoopt om voorop te blijven na zijn aanval op de laatste helling van de dag. .