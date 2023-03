Net niet voor Evenepoel: Roglic houdt wereldkampioen van winst na pittig sprintje in Catalonië

Valpartij in het peloton. Een ferme valpartij in de buik van het peloton. Een man van Alpecin-Deceuninck knalt tegen een UAE'er aan. Vooral Cataldo lijkt er niet goed aan toe. . 16 uur 45.

Jetse Bol (11 punten) is opnieuw de eerste die over de top van de beklimming bolt. De Nederlander zal zo meteen de bolletjestrui mogen aanmeten op het podium. Miquel Pau (8) blijft tweede, onze landgenoot Rune Herregodts derde (6).

Jumbo-Visma komt een eerste keer aan de kop van het peloton piepen. Niet om de Catalaanse zon op hun aangezicht te laten schijnen, wel om het tempo ferm de hoogte in te jagen. Steven Kruijswijk laat de mannen in de staart van het pak schreeuwen om hun moeder. Zou Roglic al meteen willen toeslaan?

Ook in het peloton vallen de eerste slachtoffers van de opeenstapeling aan hoogtemeters. De meest prominente naam die moet laten gaan: Hugo Hofstetter. Likt de snelle Fransman zijn wonden na zijn val in de Bredene Koksijde Classic nog? Hij was toen betrokken bij de massale tuimelperte waar Victor Campenaerts een ruggenwervel brak.

Een maat voor niets. Het duo van Euskaltel-Euskadi wordt opnieuw opgeslokt door het peloton, dat het tempo stilletjes aan het opdrijven is. Vooral de mannen van Alpecin-Deceuninck tonen zich uiterst bedrijvig in de voorhoede van het peloton.

Ik ben hier niet om te winnen. Daar ben ik nog niet klaar voor. Ik wil hier vooral genieten en een beetje wedstrijdritme opdoen. Mijn doelen liggen later in het seizoen.

Rune Herregodts leek even op weg naar de eerste bolletjestrui, maar onze landgenoot liet zich in de beklimming van Alt de la Ganga ringeloren door zowel Miquel Pau als de Nederlander Jetse Bol. Beide renners staan nu ook boven hem in het virtuele bergklassement.

15 uur 23. Favorieten voor de dagzege? Vandaag is het aan de punchers. Welke snelle mannen - die baat hebben bij een zware aankomst - houden zich schuil in het peloton? Evenepoel schoof zelf al de logische namen van Bryan Coquard (Cofidis) en een herstelde Ethan Hayter (Ineos) naar voren. Maar let in de laatste rechte lijn ook zeker op de snelle benen van een Kaden Groves - die vorig jaar al eens mocht triomferen in Catalonië - en man-in-vorm Milan Menten . Ook Jon Aberasturi, Hugo Hofstetter, Corbin Strong en onze landgenoot Arne Marit verdienen een streepje achter hun naam. En wat met Primoz Roglic zelf? De Sloveen was drie keer de snelste in Tirreno-Adriatico, al moeten de échte sprinters dan wel overboord gegooid worden tijdens de vele hoogtemeters. .