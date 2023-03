Bekijk de indrukwekkende remonte van Evenepoel, die baalt na aankomst: "Moest van te ver komen"

"Ik had de benen om aan te gaan dus dacht: waarom niet?", vertelde Evenepoel in zijn eerste reactie na de finish. "Het is nog altijd een World Tour-zege die er op het spel stond."

Na de race is het altijd makkelijk om excuses te zoeken, maar als ik in zijn wiel had gezeten, win ik misschien.

Evenepoel besefte wel dat hij niet in een ideale positie aan de eindsprint begon. "Het was ook mijn eerste sprint tegen Primoz. Volgens mij hebben we een vrij gelijke snelheid, maar ik moest van te ver komen. Na de race is het altijd makkelijk om excuses te zoeken, maar als ik in zijn wiel had gezeten, win ik misschien."



Ach, voor Evenepoel was het belangrijkste dat zijn benen goed waren. "Ik voelde de zware trainingen in het begin. Maar toen het tempo de hoogte in ging, voelde ik me beter. De tekenen zijn dus goed voor de komende weken. Het is gewoon jammer dat ik tweede ben, maar c'est la vie."