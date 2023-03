Evenepoel kent strijdplan al voor Giro: "Afstand nemen van Roglic in tijdritten"

"Bergop zijn we voorlopig elkaars evenknie. Het zal moeilijk worden om Roglic op de klimmen te lossen. Het zal er dus op aankomen om Roglic in de eerste week op achterstand te zetten in de tijdritten."

In Catalonië werd het een gevecht in de bergen en kon Evenepoel zijn tijdritkunsten niet tonen. Een belangrijk verschil met de Giro. Daar krijgen de renners meer dan 70 km tegen de klok voorgeschoteld. Met twee tijdritten van 18 en 34 km belooft de openingsweek voor vuurwerk te zorgen.

Eindwinst in de Ronde van Catalonië zat er nipt niet in, maar toch kan Remco Evenepoel met 2 ritzeges en evenveel truien (jongeren- en bergklassement) een geslaagd rapport voorleggen. Hij lijkt dus helemaal op schema te zitten voor de Giro. Daar komt de wereldkampioen van Soudal - Quick Step vanaf 6 mei kwelduivel Primoz Roglic opnieuw tegen.

Ploeg vol vertrouwen

Naast Evenepoel zelf lijkt ook zijn ploeg op schema te zitten voor de Giro. "Ik ben heel trots op wat we deze week getoond hebben. We hebben altijd initiatief genomen en bergop de koers gemaakt. Uiteindelijk heeft dat twee keer geloond en met een beetje geluk had dat zelfs nog meer kunnen zijn."



"In dat opzicht hebben we grote stappen gezet ten opzichte van vorig jaar. We kunnen de koers nu zowel maken als controleren. Iedereen van de ploeg loopt momenteel over van vertrouwen."



Met de Ronde van Catalonië nam Evenepoel een belangrijke horde met het oog op de Giro. Maar hoe ziet Remco's voorbereiding er verder uit?

"Eerst blijf ik nog twee dagen in Barcelona met Oumi. Die rust is welgekomen, want donderdag vertrekken we naar Tenerife voor een tweede hoogtestage. Dat zal zwaar worden, maar als ik zie hoe goed de benen nu al zijn, kan dat alleen maar lonen richting de Giro. Ik kom altijd sterker uit zo'n hoogtestage."