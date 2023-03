Evenepoel blij met plek 2 in klassement: "Had wel verwacht dat beste renner ter wereld me kon volgen"

"Maar dat ik hem nog eens kan kloppen in de sprint, maakt me zeker blij."

Roglic reageerde alert op de aanvallen van de Belg in de slotronden. "Dat deed hij goed. Het is ook wat makkelijker om een trui te verdedigen dan er een afpakken."

"Ik wist dat het moeilijk zou worden om Primoz Roglic eraf te rijden vandaag. In vorm is hij misschien wel de beste renner ter wereld. Dat hij me zou kunnen volgen, had ik wel verwacht."

"Het was weer een zware", lacht Remco Evenepoel na de slotrit in de heuvels van Barcelona.

Ik denk dat we deze week bewezen hebben dat we de sterkste ploeg waren.

Heeft Evenepoel er een geslaagde week opzitten?

"Zeker", zegt hij overtuigd. "Ik kwam hier voor een plek op het podium in het eindklassement en een paar ritwinsten. Met 6 seconden achterstand tweede worden, is eigenlijk geen verschil."

Toch heeft de renner van Soudal - Quick Step niets dan lof voor zijn tegenstander. "Roglic en ik waren gewoon de sterkste. Het was sowieso een van ons die de ronde moest en zou winnen."

En ook voor zijn ploeg heeft Evenepoel credits over. "We namen van in het begin onze verantwoordelijkheid. Ik denk dat we deze week bewezen hebben dat we de sterkste waren."

Het vertrouwen? Dat is volgetankt in aanloop naar de Giro.