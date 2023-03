Beukwerk levert Remco Evenepoel zege op in slotrit, alerte Roglic eindwinnaar Ronde van Catalonië

clock 13:55 13 uur 55. 5 seconden na Soler bolt de rest van de klassementsmannen binnen. Geen al te grote verschillen dus, op de 50 seconden na dan die Roglic en Evenepoel pakken op de rest. Zij waren duidelijk buiten categorie vandaag, en heel de week lang eigenlijk. . 5 seconden na Soler bolt de rest van de klassementsmannen binnen. Geen al te grote verschillen dus, op de 50 seconden na dan die Roglic en Evenepoel pakken op de rest. Zij waren duidelijk buiten categorie vandaag, en heel de week lang eigenlijk.

clock 13:52 13 uur 52 match afgelopen end time Einde Soler komt als derde over de streep. De Catalaan kon De Grote 2 het langst volgen.

clock 13:51 13 uur 51. Zo heeft Evenepoel toch nog zijn 2e etappezege van de week beet, waar hij zo naar op zoek was gisteren en vandaag. Roglic is eindwinnaar en houdt 6 seconden over op de Belg. . Zo heeft Evenepoel toch nog zijn 2e etappezege van de week beet, waar hij zo naar op zoek was gisteren en vandaag. Roglic is eindwinnaar en houdt 6 seconden over op de Belg.

clock 13:50 13 uur 50. Evenepoel wint! . Roglic legt hem niet al te veel in de weg in de sprint. Hij lijkt Evenepoel de zege te gunnen wanneer die wegsprint uit zijn wiel. . Evenepoel wint! Roglic legt hem niet al te veel in de weg in de sprint. Hij lijkt Evenepoel de zege te gunnen wanneer die wegsprint uit zijn wiel.

clock 13:49 Laatste km. Evenepoel duikt in het wiel van Roglic de laatste kilometer in. Komt hij daar nog uit voor de sprint begint? Het lijkt van niet. . 13 uur 49. last km Laatste km. Evenepoel duikt in het wiel van Roglic de laatste kilometer in. Komt hij daar nog uit voor de sprint begint? Het lijkt van niet.

clock 13:49 13 uur 49. Roglic neemt een goede beurt voor zijn rekening, Evenepoel pakt toch nog over. Nog 1500 meter. De Belg pakt trouwens ook nog de bergtrui mee uit Catalonië. Ook de jongerentrui heeft hij al binnen. Komt daar nog een etappezege bij? . Roglic neemt een goede beurt voor zijn rekening, Evenepoel pakt toch nog over. Nog 1500 meter. De Belg pakt trouwens ook nog de bergtrui mee uit Catalonië. Ook de jongerentrui heeft hij al binnen. Komt daar nog een etappezege bij?

clock 13:47 13 uur 47. Nog 3 kilometer. Evenepoel en Roglic blijven nog even rond draaien. Wanneer begint het spel tussen de twee? . Nog 3 kilometer Evenepoel en Roglic blijven nog even rond draaien. Wanneer begint het spel tussen de twee?

clock 13:45 13 uur 45. Nee, is het antwoord. Met z'n tweeën gaan ze de laatste 5 kilometer in. Roglic en Evenepoel lijken te gaan sprinten om de etappezege. Eindwinst is op die manier weg voor Evenepoel. . Nee, is het antwoord. Met z'n tweeën gaan ze de laatste 5 kilometer in. Roglic en Evenepoel lijken te gaan sprinten om de etappezege. Eindwinst is op die manier weg voor Evenepoel.

clock 13:44 13 uur 44. Roglic en Evenepoel lijken elkaar geen duimbreed toe te geven. Komt er nog een versnelling in het zicht van de top? . Roglic en Evenepoel lijken elkaar geen duimbreed toe te geven. Komt er nog een versnelling in het zicht van de top?

clock 13:41 Laatste keer Montjuïc. De 2 kemphanen beginnen aan de 6e en laatste keer Montjuïc. Kan Evenepoel hier verlost raken van zijn Sloveense schaduw? . 13 uur 41. hill Laatste keer Montjuïc De 2 kemphanen beginnen aan de 6e en laatste keer Montjuïc. Kan Evenepoel hier verlost raken van zijn Sloveense schaduw?

clock 13:39 50 seconden. Het verschil tussen het kopduo en het peloton groeit zelfs richting de minuut. De bel luidt voor het ingaan van de laatste ronde. Roglic neemt toch nog eens over van Evenepoel. . 13 uur 39. time difference 50 seconden Het verschil tussen het kopduo en het peloton groeit zelfs richting de minuut. De bel luidt voor het ingaan van de laatste ronde. Roglic neemt toch nog eens over van Evenepoel.

clock 13:37 13 uur 37. Roglic en Evenepoel met z'n tweeën. Soler lijkt nu definitief terug geslagen, het zal tussen Roglic en Evenepoel gaan voor de etappezege. Als Evenepoel ook nog het klassement wil winnen, zal hij Roglic op een kleine 10 seconden moeten rijden. Dat lijkt lastig te worden, maar de etappezege moet zeker nog lukken. . Roglic en Evenepoel met z'n tweeën Soler lijkt nu definitief terug geslagen, het zal tussen Roglic en Evenepoel gaan voor de etappezege. Als Evenepoel ook nog het klassement wil winnen, zal hij Roglic op een kleine 10 seconden moeten rijden. Dat lijkt lastig te worden, maar de etappezege moet zeker nog lukken.

clock 13:34 Montjuïc (5). Richting de top van de voorlaatste keer Montjuïc gaat Evenepoel nog eens serieus op de trappers staan. Dat is de doodsteek voor Soler, maar Roglic knokt zich naar het achterwiel van Evenepoel. . 13 uur 34. hill Montjuïc (5) Richting de top van de voorlaatste keer Montjuïc gaat Evenepoel nog eens serieus op de trappers staan. Dat is de doodsteek voor Soler, maar Roglic knokt zich naar het achterwiel van Evenepoel.

clock 13:31 13 uur 31. Opvallend: Evenepoel, Roglic en Soler dubbelen zelfs al een renner op de Montjuïc. En dat op een lokale ronde van circa 8 kilometer. Om maar te zeggen dat het erg hard gaat in deze slotrit. . Opvallend: Evenepoel, Roglic en Soler dubbelen zelfs al een renner op de Montjuïc. En dat op een lokale ronde van circa 8 kilometer. Om maar te zeggen dat het erg hard gaat in deze slotrit.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:29 13 uur 29. Nog 2 rondes. Roglic en Evenepoel werken nu toch goed samen en vergroten de kloof tot de grote groep aanzienlijk. 40 seconden bedraagt die met nog 2 lokale rondes te gaan. . Nog 2 rondes Roglic en Evenepoel werken nu toch goed samen en vergroten de kloof tot de grote groep aanzienlijk. 40 seconden bedraagt die met nog 2 lokale rondes te gaan.

clock 13:27 13 uur 27. In de achtervolgende groep botert het niet echt. Die is een man of 30 sterk en bolt met hollen en stilstaan over de wegen van het lokale circuit. De 3 sterksten in koers zitten vooraan. Soler kan de 3e plaats van zijn ploegmaat Almeida in de stand nog afsnoepen. . In de achtervolgende groep botert het niet echt. Die is een man of 30 sterk en bolt met hollen en stilstaan over de wegen van het lokale circuit. De 3 sterksten in koers zitten vooraan. Soler kan de 3e plaats van zijn ploegmaat Almeida in de stand nog afsnoepen.

clock 13:23 Montjuïc (4). Met zijn drieën ronden Evenepoel, Roglic en Soler de top van de vierde keer Montjuïc. Net als in de vorige ronde neemt de Sloveen in de afdaling even over van de Belg. . 13 uur 23. hill Montjuïc (4) Met zijn drieën ronden Evenepoel, Roglic en Soler de top van de vierde keer Montjuïc. Net als in de vorige ronde neemt de Sloveen in de afdaling even over van de Belg.

clock 13:23 13 uur 23. In het peloton versnelt Hindley op de Montjuïc. De Australiër kan nog een goede zaak doen in het klassement. . In het peloton versnelt Hindley op de Montjuïc. De Australiër kan nog een goede zaak doen in het klassement.