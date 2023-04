Frustraties lopen hoog op bij Ferrari na dramatische GP: "Het is beter dat ik nu mijn mond houd"

Een 4e en een 6e plek voor Carlos Sainz en een 7e plek voor Charles Leclerc. Meer heeft Ferrari dit seizoen nog niet kunnen sprokkelen in drie races. De frustraties liepen dan ook hoog op in Australië. "Ik heb nog nooit zo'n slechte seizoensstart gehad."

Teleurgesteld klapte hij het vizier van zijn helm dicht. Ondanks een smeekbede via de boordradio kon Carlos Sainz niets meer veranderen aan de tijdstraf die de stewards van de FIA hem net hadden opgelegd. De Spanjaard kreeg net voor het ingaan van de slotronde vijf seconden straftijd aan zijn broek, omdat hij bij de vorige herstart Fernando Alonso van de baan had getikt. Sainz zakte zo van de 4e naar de 12e plek en bleef puntenloos achter. "Dit was de meest onterechte straf die ik ooit in mijn leven heb gezien", zei de 28-jarige Ferrari-rijder. "Het is beter dat ik nu mijn mond houd, want anders ga ik dingen zeggen waar ik later misschien spijt van krijg." "Ik kan niets zeggen, want ik ben gewoon te boos en te teleurgesteld." Alonso steunde zijn landgenoot. "Dit was een te zware straf", oordeelde de Spanjaard van Aston Martin. "Hij heeft me niet met opzet geraakt."

Leclerc denkt niet meer aan titel

Op Charles Leclerc hoefde Ferrari ook niet te rekenen voor punten. De Monegask mocht al in de derde bocht een kruis maken over zijn race, zijn tweede DNF in drie races. Met amper 6 punten voor zijn 7e plek in Saudi-Arabië bengelt Leclerc op een pijnlijke 10e plek in de WK-stand. "Natuurlijk ben ik gefrustreerd. Ik heb nog nooit zo'n slechte seizoensstart gehad", vatte Leclerc dan ook samen. Vorig jaar viel Max Verstappen ook uit in de 1e en 3e race én werd hij nog wereldkampioen. Maar die hoop koestert Leclerc niet. "Ik denk even niet aan langetermijndoelen", zei hij. "Het is nu een proriteit om een race te eindigen zonder straffen of problemen. Daarna zien we dan wel wat mogelijk is."

Natuurlijk ben ik gefrustreerd. Ik heb nog nooit zo'n slechte seizoensstart gehad Charles Leclerc