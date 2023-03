Vroege tegenslag voor Ferrari: Charles Leclerc krijgt gridstraf in Saudi-Arabië voor nieuwe krachtbron

Geen rooskleurig begin van het seizoen bij Ferrari. Na een opgave in Bahrein, zal Charles Leclerc in Saudi-Arabië moeten achtervolgen. De wagen van de Monegask kreeg een nieuwe elektrische krachtbron, wat resulteert in een gridstraf van 10 plaatsen. "We hopen dat daarmee alles onder controle is", klinkt het bij de Italiaanse renstal.