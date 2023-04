BEKIJK: rode vlaggen, chaos en crashes in de GP F1 van Australië

Na een puike kwalificatie (8e plaats) rijdt Alex Albon ook een knappe beginfase in Melbourne. Albon ligt in 6e positie, maar dan loopt het mis. Hij verliest de controle over zijn Williams en belandt in het decor. De safety car rukt meteen uit.

Russell en Sainz grijpen die kans om van banden te wisselen, maar zijn even later de pineut wanneer de wedstrijdleiding voor de eerste keer met de rode vlag zwaait.