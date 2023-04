Geen perfect plan door 4 factoren: waar liep het mis voor Wout van Aert in de Ronde?

Hij moest niets, maar het is toch weer een gemiste kans. Ook dit jaar kon Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen niet op zijn palmares zetten. Nochtans leek zijn ploeg in de aanloop onklopbaar en zat het met de vorm van de kopman wel goed. Waar is het misgelopen?

Knie geraakt na valpartij

Als excuus wilde niemand het achteraf inroepen. Toch was de spectaculaire massaval – veroorzaakt door kamikaze Maciejuk – een eerste teken aan de wand dat het wel eens niet de dag van Jumbo-Visma kon worden. Na een eerdere val van Tosh Van der Sande ligt nu ook Edoardo Affini tegen de grond... én kopman Wout van Aert, die er een bebloede knie aan overhield.

"Tijdens de wedstrijd had ik er niet te veel last was", zou hij daar achteraf over vertellen. Al was het toch een eerste kras op de carrosserie.

Benoot vertolkt maar een bijrol

Het collectief moest de grote kracht worden. Maar was iedereen bij de gele brigade van Jumbo-Visma wel op de afspraak? Onder meer meesterknecht Tiesj Benoot reed een opvallend anonieme koers. De Gentenaar stak dat na afloop ook niet weg. Zo gaf Benoot toe dat hij zich wat liet verrassen op de Kwaremont. "Ik zat daar iets te ver en was niet mee met de favorieten", klonk het eerlijk. "Ik kwam terecht in een groepje renners dat moe was en ik ben daar pas op de laatste keer Kwaremont weggeraakt. Toen was het kalf al lang verdronken." Volgens Benoot maakte hij ook op de Berendries een inschattingsfout: "Daar had ik wel moeten meegaan met Cosnefroy en Jorgenson. Dan zaten we met twee vooraan en was er nog meer steun voor Wout." Ook Christophe Laporte moest snel lossen toen de finale écht losbarstte.

Tactische fout met Van Hooydonck?

"We zaten in een perfecte situatie toen Nathan meeglipte, maar toen Wout moest passen, had tactiek nog maar weinig zin." Volgens ploegleider Arthur van Dongen was er weinig mis met het wedstrijdplan van Jumbo-Visma.



Alleen: daar dachten analisten Bert De Backer en Jan Bakelants anders over. Zij toonden zich in de studio na afloop kritisch voor een tactische beslissing. "Want had Nathan Van Hooydonck niet veel vroeger moeten wachten?", vroeg Bakelants zich luidop af. De Backer knikte: "Je hebt vooral deugd van een ploegmaat op het vlakke of bergaf. In die zone van 5 à 6 kilometer zat Nathan er toen maar 2 bij Wout. Het zou misschien niet de herrijzenis van Wout geweest zijn, maar misschien zat hij dan wel in de buurt van Mathieu van der Poel om voor het podium te gaan."

Ik dacht: hoe slim is dat? Ze zetten iedereen in de tang door hem à bloc te laten doorrijden. Jan Bakelants

Nochtans was Bakelants er eerder van overtuigd dat Jumbo-Visma een masterplan had. "Toen Laporte naar de wachtende Pogacar sprong", aldus de ex-renner. "Ik dacht: hoe slim is dat? Ze zetten iedereen in de tang door hem à bloc te laten doorrijden." "Als Wout dan in één ruk naar Laporte en Pogacar poeft, stond Van der Poel voor het blok. Maar dat gebeurde niet, want ze reden niet vol door en werden weer gegrepen." "En nadien werd het tactisch discutabel..."

Niet de beste Van Aert