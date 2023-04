Wout van Aert verbijt de ontgoocheling bij Sammy Neyrinck: "Ik kan het nog niet relativeren"

Vierde, dat was het ondankbare resultaat voor Wout van Aert in de Ronde. Onze landgenoot moest toekijken hoe Pogacar en Van der Poel van hem wegreden op de hellingen, aan de finish moest hij de duimen leggen voor Mads Pedersen in de sprint voor de 3e plaats.

"In de sprint kwam ik net te kort, jammer. Voor mijn ploegmaats had ik liever die derde plaats gepakt. Dat verdienden we na dit voorjaar en na onze strijd vandaag. "

"Ik hoef me niet te excuseren, maar toch heb ik dat gevoel dat ik het niet heb kunnen waarmaken. Ik stel mezelf en de mensen rondom mij teleur. Gescholden? Dat heb ik nog niet, maar ik ben wel teleurgesteld."