Karl en José zagen dupe van Pogacars machtsvertoon: "Dit is ferme tik voor Van Aert en Jumbo-Visma"

Van start tot finish was de Ronde van Vlaanderen propagandamateriaal voor het wielrennen. Onze commentatoren genoten dan ook met volle teugen van de machtsontplooiing, getekend Tadej Pogacar. Maar waar winnaar zijn, volgen ook verliezers. "Van Aert "moet just niets", behalve eens winnen in de eerstvolgende jaren", meent José De Cauwer.

Karl: De 107e editie heeft ons op geen enkel moment verveeld. Pogacar was vorig jaar 4e bij zijn debuut en was ontgoocheld. Is hij nu definitief de beste coureur ter wereld?

José: Dat was hij voor mij al, maar nu staat er een puntje op de i.

Karl: Heb je genoten?

José: Ah, natuurlijk! Het was één groot schuddermoment. Echt wel.

Karl: Een snelle aanhef zorgde voor een slopende koers. En dan was er moment waarbij groep ontsnapt van mannen net onder de G3. Die heeft de koers ook wel in een plooi gelegd.

José: Voor mij begon het voordien al. Mathieu van der Poel zat achterop en moest een deel van zijn ploeg opofferen. Hij reed geweldige finale, maar dat ervoor enerveert me. Het was tegen de logica, al kwam het allemaal goed naar het einde. Karl: Tadej Pogacar wint nu 3 monumenten. Is hij op weg naar alle 5?

José: Als hij echt wil, ja. Milaan-Sanremo moet kunnen. Vraag is alleen of hij zich volledig wil lanceren voor Roubaix. Maar we hebben gezien hoe hij over kasseien kan rijden. Zeg nooit, nooit.

De Grote Drie: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Karl: Is dit een tik voor Wout van Aert en Jumbo - Visma?

José: Dit noem ik een ferme tik, ja. Of we zouden moet horen dat die val erger was. De renners hebben allemaal wel iets meegemaakt. Maar nu zeg ik: dit is een ferme tik voor Jumbo-Visma.

Karl: Het leek alsof alle pionnen op de juiste plaats zaten, maar je bent afhankelijk van de kopman die het moet opnemen tegen 2 supermannen.

José: Dan gaat het over procentjes. Op de Kruisberg was het fel. Hij kwam nog bijna terug en sprint bijna nog naar het podium. Dan was het misschien beter geweest, maar het koersverhaal eindigt nu zo.

Karl: Heeft Van Aert iets fout gedaan? José: Ik denk het niet. We hebben nog al gezien dat Pogacar de sterkste is op de Kwaremont. Ook anderen komen er in de problemen. Na vandaag kunnen we gewoon zeggen: Pogacar is de beste, daarna volgt Van der Poel.

"Ik moet just niets", zei Van Aert, maar op een bepaald moment moet hij natuurlijk wel winnen. José De Cauwer

Karl: Kan Wout de Ronde winnen als die twee andere meedoen? José: Dat is de grote vraag. En er komen alsmaar nieuwe mannen en jongeren bij. Met dat palmares en dat lichaam zou je toch een van de eerstvolgende jaren moeten oogsten. "Ik moet just niets", zei hij, maar op een bepaald moment moet hij natuurlijk wel winnen. Karl: Is er nu nog meer druk voor Roubaix?

José: Je kan zeggen van niet. Als je ploegleider Zeeman bent, kan je zeggen: we hebben al 5 keer gewonnen. Maar die telden blijkbaar niet mee...

Karl: Want hij zei zelf: "Als we de Ronde of Roubaix niet winnen, is ons voorjaar niet geslaagd." José: Ik zou heel blij zijn met die 5 koersen. Het getuigt van een tekort aan respect, alsof dat geen belangrijke koersen zijn. Komt dat terug als een boemerang? Gezegd is gezegd, hé Karl: Zou je nu Gent-Wevelgem weggeven met wat je nu weet?

José: Sowieso niet. Het was niet nodig. Je kan dat doen als teambuilding, maar die ploeg stond er al. Koers is koers en de beste moet winnen. Toen was Van Aert gewoon beter dan Christophe Laporte.



Wout van Aert moest passen bij de schifting van Pogacar.